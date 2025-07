Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diverse Alkohol- und Drogendelikte

Main-Tauber-Kreis (ots)

Landkreis: E-Scooter Fahrer sind unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Einen 37-jährigen Mann kontrollierten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim in der Nacht von Samtag auf Sonntag gegen 1:30 Uhr in Lauda-Königshofen. Der Mann fiel den Beamten auf seinem E-Scooter in der Brunnenstraße auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von nahezu 1,4 Promille. Er musste die Beamten daher in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 Strafgesetzbuch.

Auch in Tauberbischofsheim geriet ein E-Scooter Fahrer in den Fokus der dortigen Polizei. Der 60-Jährige fuhr am Samstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr zunächst von der Wellenberg- in die Bahnhofstraße, wo er letztlich auch kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen.Gegen den Mann wird nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach § 24a Straßenverkehrsgesetz gefertigt. Bei einem Erstverstoß sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog einen Regelsatz von 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot vor.

Boxberg: Unter Alkoholeinfluss Ortsschild umgefahren

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 2:20 Uhr in Boxberg. Ein 23-Jähriger kollidierte mit seinem VW Golf mit dem Ortschild in der Unteren Mauerstraße des Ortsteils Oberschüpf. Das Verkehrsschild wurde vollständig aus der Verankerung gerissen.

Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von fast 2 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Lauda-Königshofen: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Etwa 5.000 Euro Sachschaden und ein eingezogener Führerschein waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Lauda-Königshofen am Samstagnachmittag. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 16:20 Uhr mit einem Mercedes Sprinter den Gemeindeverbindungsweg zwischen Deubach und Sailtheim. In einer Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Gefährt von der Fahrbahn ab.

Bei einer anschließenden Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit in einem nahegelegenen Krankenhaus stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,6 Promille sowie Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeinflussung fest. Der 32-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

