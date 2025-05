Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Dieseldiebstahl aus Behördenfahrzeug

Wincheringen (ots)

Im Zeitraum vom 27.05.2025, 16 Uhr bis 28.05.2025, 06:45 Uhr, ist es zu einem versuchten Kraftstoffdiebstahl zum Nachteil des Wasserschifffahrtsamt Trier, Außenstelle Wincheringen gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen sind die bislang unbekannten Täter über den Zaun des Wasserschifffahrtsamt geklettert und so in die dortige Garage gelangt. Dort haben sie den Tankdeckel eines Lkw aufgebrochen und versucht, Diesel abzusaugen. Im Anschluss sind sie in unbekannte Richtung geflohen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg tel. unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell