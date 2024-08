Bundespolizeidirektion München: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der BPOLI Nürnberg und der BPOLI Stuttgart: Bundespolizisten klären mutmaßlich überregionalen Kofferdiebstahl auf

Bundespolizeidirektion München

Am Mittwoch (21. August) hat ein 26-jähriger Mann im Hauptbahnhof Stuttgart den Koffer einer 24-jährigen Reisenden entwendet. Der 26-Jährige wurde gegen 08:30 Uhr zusammen mit seinem 25-jährigen Begleiter im Hauptbahnhof Augsburg aufgrund fehlender Fahrscheine von einer Bundespolizeistreife kontrolliert.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren die beiden tunesischen Staatsangehörigen am Mittwochvormittag mit einem ICE von Stuttgart nach Augsburg. Bei einer Fahrscheinkontrolle konnten die zwei Männer kein gültiges Ticket vorweisen, sodass der Zugbeleiter die Bundespolizei in Augsburg hinzuzog. Bei der Durchsicht ihres mitgeführten Gepäcks fanden die Beamten in einem Koffer Dokumente auf, welche auf eine 24-jährige Frau ausgestellt waren. Ermittlungen ergaben, dass die Besitzerin des Koffers wenige Stunden zuvor den Diebstahl ihres Gepäcks beim Bundespolizeirevier Ulm angezeigt hatte. Die 24-Jährige war auf der Fahrt von Berlin nach Ulm eingeschlafen und hatte nach dem Halt in Stuttgart das Fehlen ihres Reisegepäcks bemerkt.

Gemeinsame Ermittlungen der Bundespolizei Nürnberg und der Bundespolizei Stuttgart ergaben, dass der 26 Jahre alte Tatverdächtige mit dem entwendeten Koffer beim Halt in Stuttgart den Zug verließ und dort auf seinen Begleiter traf. Nach aktuellem Kenntnisstand reisten beide im Anschluss weiter nach Ulm und von dort aus nach Augsburg, wo sie von den Bundesbeamten vorläufig festgenommen wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 26-Jährige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls am Donnerstag (22. August) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Bundespolizisten brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Sein Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag auf freiem Fuß belassen.

