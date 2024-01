Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall mehrerer PKW mit mehreren Verletzten

Hannover (ots)

Bereits gestern am 24.01.2024 gegen 13:00 Uhr ging die Meldung zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW auf dem Messeschnellweg im Bereich der Auffahrt Bischofsholer Damm in Fahrtrichtung Süden in der Regionsleitstelle Hannover ein. Bei dem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen gab es fünf Verletzte.

Verkehrsteilnehmer meldeten einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW und einer im Fahrzeug eingeklemmten Person auf dem Südschnellweg. Aufgrund dieser Lagemeldung alarmierte die Regionsleitstelle Hannover einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Am Unfall beteiligt waren drei PKW und sieben Personen. Bis auf die eingeschlossene Person konnten alle Beteiligten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Unter Zuhilfenahme der Winde eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges konnte ein PKW von der Leitplanke zurückgezogen, die Person schonend befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Von den sieben beteiligten Personen, unter anderem ein Kleinkind, benötigten fünf die Hilfe des Rettungsdienstes und wurdenzum Teil notärztlich begleitet, in Krankenhäuser im Stadtgebiet und Umland transportiert.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat umgehend die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten eine Person aus dem Fahrzeug, trennten die Fahrzeugbatterien der beteiligten PKW, betreuten die Unfallbeteiligten und stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 9 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften für etwas über eine Stunde im Einsatz. Gegen 13:15 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn in Richtung Süden wegen der erforderlichen Aufräumarbeiten noch weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell