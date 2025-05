Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tier auf Fahrbahn löst schweren Verkehrsunfall auf der B110 aus

Gnoien/ Landkreis Rostock (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 00:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B110 bei Klein Nieköhr (Gemeinde Behren-Lübchin) mit vier verletzten Personen, drei davon schwer.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Mann die B110 mit seinem PKW aus Richtung Lühburg kommend in Fahrtrichtung Gnoien als laut Aussage des Fahrzeugführers noch vor der Ortslage Klein Niekhör ein Tier auf die Fahrbahn lief. Als der 38-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich drei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren im Fahrzeug, welche durch den Aufprall schwer verletzt wurden. Die Kinder wurden daher alle für die weitere medizinische Versorgung in das Uni-Klinikum nach Rostock verbracht. Der 38-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und kam für die weitere medizinische Behandlung in die Südstadtklinik nach Rostock.

Der verunfallte Skoda erlitt Totalschaden und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell