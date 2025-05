Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall mit vier verletzten Personen

Teterow (ots)

Am Abend des 18.05.2025 kam es gegen 18:00 Uhr auf der B104 in 18279 Raden zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Mann in einem VW Golf die B104 in Fahrtrichtung Güstrow. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf einem vor ihm fahrenden PKW VW Golf auf. Die darin befindliche 24-jährige Fahrzeugführerin, eine 16-jährige und ein 18-jähriger Mitfahrer sowie der Unfallverursacher wurden durch die Kollision leicht verletzt. Alle Parteien klagten über Kopf- und Nackenschmerzen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Versorgung der Verletzten waren ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Durch die eingesetzten Beamten des Polizeirevieres Teterow wurde nach erfolgter Unfallaufnahme ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 21-jährigen Mann eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR. Jonas Ehmke Polizeioberkommissar

