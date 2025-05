Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Motorradfahrerinnen bei Verkehrsunfall auf der L09 leicht verletzt

Parchim/Damm (ots)

Am heutigen Samstag, den 17.05.2025, kam es gegen 11:45 Uhr auf der Landesstraße 09 zwischen Parchim und Damm zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier junger Motorradfahrerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die beiden Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren nebeneinander in Richtung Damm. Dabei kamen sie sich sehr nahe und stießen infolgedessen mit ihren Motorrädern seitlich zusammen. Beide verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, gerieten in den Straßengraben und überschlugen sich. Die Jugendlichen kamen verletzt im Graben zum Liegen. Die 16-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die 17-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L09 zwischen Damm und Parchim zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Julia Staude Polizeihauptkommissarin

