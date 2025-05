POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Banzkow und Plate

Stolpe (ots) - Zwischen Anschlussstellen Suckow und Parchim ereignete sich auf der BAB 24 am heutigen Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Unfall mit einer Sattelzugkombination. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 23-jährige Fahrer der Sattelzugkombination in Fahrtrichtung Hamburg nach rechts von der Fahrbahn ab und in der weiteren Folge quer auf der Fahrbahn auf ...

