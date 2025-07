Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfälle, Betrunken Auto geklaut, Dachstuhlbrand und Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspiel

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher - Kochertürn: Fahrzeug nach Einbruch gestohlen

Am Montagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in Kochertürn ein und entwendeten nicht nur einen Laptop, sondern auch das Fahrzeug des Bewohners. Zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr drangen der oder die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Im Inneren entwendeten die Täter einen Laptop und die Schlüssel eines VW Passats. Die Einbrecher verließen die Wohnung und flüchteten mit dem Fahrzeug. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Eppingen: Fußgänger bei Unfall verletzt

In Eppingen wurde am Montagnachmittag ein Fußgänger verletzt. Der 52-Jährige lief gegen 14 Uhr über einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Der 84 Jahre alte Fahrer eines VWs bemerkte den Querenden vermutlich nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Fußgänger. Der 52-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstanden Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Heilbronn: E-Scooter Fahrer nach Zusammenstoß gestorben

In Heilbronn wurde am Montagabend ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer tödlich verletzt. Gegen 20:15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Lkw auf der Austraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Brüggemannstraße wollte der Mann nach rechts abbiegen und setzte, als die Ampel auf "Grün" sprang, sein Gefährt in Bewegung. Zeitgleich fuhr der 29-Jährige mit seinem E-Scooter, mutmaßlich auf dem Gehweg parallel zur Austraße, ebenfalls stadteinwärts und wollte die Brüggemannstraße geradeaus überqueren. Er wurde von dem abbiegenden Lkw erfasst und überrollt. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der E-Scooter-Lenker verstarb an der Unfallstelle. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt rund 2.000 Euro.

A81/ Untergruppenbach: Mehrere Verletzte bei Aquaplaning-Unfall

Vier Personen wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der A81 bei Untergruppenbach verletzt. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung des Weinsberger Kreuzes, als er zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Weinsberg-/ Ellhofen, wohl aufgrund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen BMW verlor. Der Wagen schleuderte nach rechts und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Von dort wurde der BMW abgewiesen und kollidierte mit dem Toyota eines 52-Jährigen. Der Toyota geriet durch den Aufprall ebenfalls ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Die vier Insassen des Toyotas im Alter zwischen 16 und 53 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMWs blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Zu den entstandenen Schäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Heilbronn : Fahrzeug gestohlen und von der Polizei kontrolliert

Ein 40-Jähriger fuhr am Montagnachmittag mit einem gestohlenen Auto durch Heilbronn. Der Mann hatte den nicht verschlossenen VW gegen 15:30 Uhr in der Cäcilienstraße entdeckt und bemerkt, dass der Schlüssel im Fahrzeug lag. Er entwendete daraufhin das Auto und fuhr damit durch die Stadt. Gegen 17 Uhr fiel der VW einem Zeugen im Industriegebiet auf, da er in Schlangenlinien über die Brüggemannstraße und entgegen der Fahrtrichtung auf der Salzstraße fuhr. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann und stellte fest, dass der Wagen zuvor gestohlen worden war. Da er außerdem alkoholisiert war und weiteres Diebesgut, wie Kleidungsstücke und Handys, bei sich hatte, musste der Mann zunächst eine Blutprobe abgeben und wurde dann vorläufig festgenommen.

Neckarsulm: Blitzschlag verursacht Dachstuhlbrand

Bei einem Unwetter am Montagnachmittag schlug ein Blitz in ein Wohnhaus in der Neckarsulmer Erzbergstraße ein. Daraufhin entwickelte sich ein Schmorbrand im Dachstuhl, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten und dem anschließenden Lüften wieder zurück ins Gebäude kehren. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weinsberg: Rollerfahrerin und Sozia bei Unfall verletzt

Am Montagabend wurde auf der Landesstraße 1101 bei Weinsberg die Besatzung eines Motorrollers verletzt. Eine 58-Jährige fuhr gegen 21:15 Uhr in ihrem Mercedes auf der Landesstraße von Erlenbach in Richtung Weinsberg. An der Einmündung zur B39 übersah sie wohl den von rechts aus Richtung Heilbronn kommenden Roller einer 16-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Rollerfahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Roller musste abgeschleppt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 2.000 Euro

Landkreise Heilbronn und Ludwigsburg: Einsatzmaßnahmen wegen des Verdachts des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspiel

Bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn und den Polizeipräsidien Ludwigsburg und Heilbronn werden Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen aus den Landkreisen Ludwigsburg und Heilbronn geführt, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Straftaten im Bereich des unerlaubten Veranstaltens von Glücksspiel zu begehen. Am vergangenen Freitag, den 18. Juli 2025 wurden im Rahmen der Ermittlungen an insgesamt elf Objekten in beiden Landkreisen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei waren rund 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Es konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

