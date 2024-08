Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 02.08.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 04.08.2024, 08:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich sechzehn Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in vier Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Zwei der Unfallflüchtigen konnte die Polizei bereits ermitteln und die notwendigen Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer einleiten. So wurde auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Heimbach-Weis ein geparkt stehender PKW der Marke Nissan im Zeitraum Freitag, 02.08.2024, 10:30 Uhr bis 14:40 Uhr, im Heckbereich beschädigt. Der parkende PKW wurde durch den bislang unbekannten Unfallverursacher ca. 2 Meter nach vorne weggeschoben, weshalb von einem heftigen Auffahren auszugehen ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631 8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall zog sich eine unfallbeteiligte 19jährige Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Die junge Frau fuhr dabei am Samstag, 03.08.2024, 15:15 Uhr an der Kreuzung Dierdorfer Straße / Berggärtenstraße die B 42 von Bendorf kommend in Fahrtrichtung Linz. Die Unfallverursacherin fuhr dabei vor dem Kreuzungsbereich nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, das durch den Aufprall noch auf ein davorstehendes Fahrzeug geschoben wurde. Den Schaden an den drei beschädigten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 25.000EUR.

Am Freitag, 02.08.2024, 23:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Fahrzeug gemeldet, dass in unsicherer Fahrweise auf der B 42 in Richtung Linz geführt werde. Der PKW konnte in der Ortslage Leutesdorf auf einem Parkplatz festgestellt werden. Eine Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit bei dem 47jährigen Fahrzeugführer ergab, dass dieser merklich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Promillewert im Vortest ergab über 3 Promille bei dem Mann aus Rheinbrohl, dem daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorerst entzogen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell