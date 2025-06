Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrer flüchtig, Hinweise gesucht

Hückeswagen (ots)

Am Freitag (27. Juni) war ein E-Scooter-Fahrer aus Richtung Wilhelmsplatz auf der Islandstraße unterwegs, als er gegen 22 Uhr seitlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza zusammenstieß. Der Seat wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Eine Zeugin konnte den Verkehrsunfall beobachten und sprach den E-Scooter-Fahrer an. Dieser reagierte nicht und setzte seine Fahrt fort. Laut Zeugenaussage wird der Fahrer wie folgt beschrieben: männlich, europäisches Erscheinungsbild, ca. 1,85 m und zwischen 18 und 22 Jahre alt. Der flüchtige Fahrer hatte kurze blonde Locken und war bekleidet mit einer dunklen langen Hose und einem dunklen T-Shirt.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

