Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall auf der L336 schwer verletzt

Reichshof (ots)

Am Samstagnachmittag (28. Juni, 15 Uhr) fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen auf der L336/Bonner Straße aus Richtung Denklingen in Richtung Brüchermühle. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 59-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

