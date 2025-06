Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradschloss auf geflext - Pedelec gestohlen

Hückeswagen (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Freitag (27. Juni) ein graues Pedelec der Marke "Prophete". Das Pedelec war zur Tatzeit mit einem Schloss an einem Abstellplatz eines Fleischwarenhändlers in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" gesichert. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich gegen 09:55 Uhr eine männliche Person an dem Pedelec zu schaffen macht. Der Mann trug eine kurze Arbeitshose, eine blaue Jacke und eine Cap. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

