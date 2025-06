Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sicher in den Urlaub - Info-Stand der Polizei in Gummersbach und Hückeswagen

Oberbergischer Kreis; Gummersbach; Hückeswagen (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und für viele damit auch der wohlverdiente Urlaub. Einige nutzen die Zeit, um zu verreisen. Damit Sie sicher an Ihr Ziel und auch wieder nach Hause kommen, hat die Polizei hier ein paar Tipps für Sie, wie Sie Ihr Zuhause und Ihre Fahrzeuge "ferientauglich" machen und so entspannt Ihren Urlaub genießen können. Dazu stehen Mitarbeitende der Verkehrsunfallprävention und der Kriminalprävention am Mittwoch, dem 2. Juli, von 10 bis 15 Uhr mit einem Info-Stand auf dem Linden Platz und beraten rund um das Thema "Sicher in den Urlaub!"! Knapp eine Woche später, am Dienstag (8. Juli), macht der Info-Stand von 10 bis 15 Uhr Halt auf dem Etapler Platz in Hückeswagen.

Tipps der Polizei

Vor der Reise Einbrecher machen keinen Urlaub! Lassen Sie daher Ihr Zuhause bewohnt erscheinen. Bitten Sie Freunde, Verwandte oder Nachbarn nach Ihrem Haus/Ihrer zu sehen, z.B. durch Leeren des Briefkastens oder dem unregelmäßigen Betätigen der Rollos. Fahren Sie mit dem Auto in den Urlaub? Machen Sie einen Rundumcheck Ihres Fahrzeugs (Luftdruck, Beleuchtung, Warnwesten usw.). Informieren Sie sich frühzeitig über das erwartete Verkehrsaufkommen auf Ihrer Route und planen Sie genügend Pausen ein.

Unterwegs

Wenn Sie mit dem Auto verreisen: Fahren Sie vorausschauend und bleiben Sie auch in Stresssituationen gelassen. Beachten Sie die Vorschriften zur Bildung einer Rettungsgasse, wenn sich ein Stau bildet oder der Verkehr ins Stocken gerät. Wenn Sie unterwegs mit dem Pkw, dem Wohnwagen oder dem Zweirad kurz anhalten, z. B. um zu tanken oder eine Raststätte aufzusuchen, seien Sie wachsam. Dieben reicht eine kurze Abwesenheit, um Wertsachen aus Ihrem Fahrzeug zu stehlen oder sogar damit wegzufahren. Auch für Reisen mit dem Flugzeug, dem Bus oder der Bahn gilt: Tragen Sie Zahlungsmittel, Ausweise und Tickets immer am Körper z.B. in einer verschließbaren Innentasche Ihrer Kleidung. Behalten Sie Ihr Gepäck immer im Auge.

Am Urlaubsort

Nehmen Sie sich vor Betrügern in Acht. Müssen Sie Geld wechseln, gehen Sie zu einer Bank. Wechseln Sie Ihr Geld niemals auf der Straße, auch wenn der Wechselkurs noch so verlockend ist. Sollten Sie im Urlaub einmal Medikamente benötigen kaufen Sie diese im Urlaubsland nur in offiziellen bzw. als solche erkennbaren Apotheken. Fallen Sie nicht auf "Mitleidsmaschen" herein.

Weitere Tipps finden Sie im Internet unter https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/entspannt-in-den-urlaub

Die oberbergische Polizei wünscht Ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell