Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autos beschädigt und geflüchtet

Radevormwald (ots)

Zwei am Straßenrand geparkte VW wurden am Mittwoch (25. Juni) von einem vorbeifahrenden Fiat Panda beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der braune VW Polo war zur Tatzeit gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand der Kölner Straße in etwa auf Höhe der Hausnummer sechs abgestellt, als ein Auto auf der Kölner Straße in Richtung Elberfelder Straße fuhr und dabei den Außenspiegel des VW beschädigte. Dabei riss der Außenspiegel des Unfallverursachers ab und flog gegen einen VW T-ROC. Laut Zeugenaussagen und anhand des aufgefundenen Seitenspiegels handelt es sich bei dem flüchtigen Auto um einen Fiat Panda. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

