POL-PDLD: Hohe Verkehrsunfallschäden durch alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin 28.02.2025, 12:15 Uhr

Leinsweiler-Ilbesheim (ots)

Eine 40-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Freitag, den 28.02.2025 gegen 12:15 Uhr, stark alkoholisiert mit ihrem PKW durch die Hauptstraße in Leinsweiler, Fahrtrichtung Ilbesheim. Im Ortsbereich Leinsweiler touchierte die Fahrzeugführerin drei geparkte Fahrzeuge und setzte die Fahrt mit ihrem beschädigten Fahrzeug auf der K48 Richtung Ilbesheim fort. Kurz nach der Ortsausfahrt Leinsweiler kam die Fahrerin dann mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Wingert. An ihrem PKW, ein schwarzer BMW, entstand Totalschaden. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,0 Promille. An allen vier Fahrzeugen und am Wingert entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 60.000- EUR. Zeugen und/oder derzeit noch unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

