Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus geparktem PKW

Ludwigshafen OT Friesenheim (ots)

In der Nacht vom 30.01.2025 auf den 31.01.2025 soll es auf dem Parkplatz der TWL in der Industriestraße in Ludwigshafen zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW gekommen sein. Dies teilte der 47-jährige Geschädigte aus Ludwigshafen am Freitagmorgen der Polizei mit. Eine Scheibe des PKW wurde durch die bislang unbekannte Täterschaft eingeschlagen. Sodann wurde Werkzeug im Wert von 300EUR aus dem PKW entwendet.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621 - 963 24250 zu melden.

