POL-PPRP: CDU-Mitarbeiterin bedroht

Ludwigshafen (ots) - In der Hartmannstraße stahlen Unbekannte den schwarz-orange-farbenen Roller eines 43-Jährigen. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 29.01.2025, 18 Uhr, und dem 30.01.2025, 7:40 Uhr liegen. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Am 30.01.2025, gegen ...

mehr