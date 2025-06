POL-GM: Metallschrott gestohlen - Hinweise gesucht

Waldbröl (ots) - Einbrecher sind zwischen 16 Uhr am Dienstag (24. Juni) und 10:50 Uhr am Mittwoch in eine Grundschule in der Straße "Wiedenhof" eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten die Tür zum Büro und zu einem Klassenzimmer auf. Sie entkamen mit Bargeld aus einer Geldkassette. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. / 25. Juni) in der Zeit zwischen 20:10 ...

mehr