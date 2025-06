Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher dringen in Schule ein und scheitern am Gemeindehaus

Waldbröl (ots)

Einbrecher sind zwischen 16 Uhr am Dienstag (24. Juni) und 10:50 Uhr am Mittwoch in eine Grundschule in der Straße "Wiedenhof" eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten die Tür zum Büro und zu einem Klassenzimmer auf. Sie entkamen mit Bargeld aus einer Geldkassette.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. / 25. Juni) in der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 06:10 Uhr versuchten Unbekannte in einen Gebäudekomplex der Diakonie und des Gemeindeamts in der Straße "Wiedenhof" einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, mehrere Türen und Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

