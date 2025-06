POL-GM: Neunjährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hückeswagen (ots) - Unbekannte versuchten zwischen 18 Uhr am Montag (23. Juni) und 9 Uhr am Dienstag in einen Kiosk am Graf-Arnold-Platz einzubrechen. Die Tür des Seiteneingangs hielt jedoch stand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

