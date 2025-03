Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240316 - 0275 Frankfurt - Innenstadt: Vermisstenfahndung

Frankfurt

(hol) Seit gestern Abend (Samstag, 15.03.2025) , wird der 26-jährige Miks M. vermisst. Letztmalig wurde er gegen 19:00 Uhr in der Frankfurter Innenstadt in der Seilerstraße gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr M. in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und eine Gefahr für sich selbst darstellt.

Personenbeschreibung: Männlich, 177 cm groß, athletische Statur, kurze, blonde Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Winterjacke, schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker

Miks M. spricht lediglich die lettische und englische Sprache. Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte 069 / 755-51199 oder melden sich bei jeder anderen Polizeidienststelle.

