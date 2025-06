Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Gummersbach (ots)

Eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Freitag (27. Juni, 13 Uhr) auf der Seßmarstraße/Ecke Wiesenstraße tödlich verletzt. Die 22-jährige Gummersbacherin fuhr auf ihrem E-Scooter auf dem Fahrradschutzstreifen der Seßmarstraße in Richtung Innenstadt. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, bog von der Seßmarstraße nach rechts in die Wiesenstraße ab. Dabei übersah er die E-Scooter-Fahrerin. Während Rettungskräfte die junge Frau reanimierten, landete ein Rettungshubschrauber nahe der Unfallstelle. Leider waren aber alle Bemühungen, das Leben der 22-Jährigen zu retten, erfolglos. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Neben dem Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei waren auch mehrere Notfallseelsorger im Einsatz.

