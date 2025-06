Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag, den 03.06.2025, im Zeitraum 07:50 Uhr - 10:35 Uhr kam es in der Mittelstraße Höhe Hausnummer 48 in 64521 Groß-Gerau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten grauen Citroen. Hierbei hinterließ er linksseitig an der Fahrzeugfront einen Sachschaden von ca. 500 EUR sowie blauen Lackabrieb.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell