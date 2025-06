Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 13-Jährige mit Softair löst Polizeieinsatz aus

Rüsselsheim (ots)

Eine 13-Jährige hat am Mittwochnachmittag (4.6.) mit einer Spielzeugwaffe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete eine vermummte Person am Marktplatz, die eine Schusswaffe in der Hand haben soll. Umgehend wurden zahlreiche Streifen alarmiert und nach der beschriebenen Person gefahndet. Schließlich konnte ein 13 Jahre altes Mädchen, auf die die Beschreibung passte, an der Festung durch Polizeikräfte ausgemacht und vorläufig festgenommen werden. Bei ihr stellten die Streifenteams eine Softair sicher. Für weitere Maßnahmen kam das Mädchen zunächst mit auf die Wache und wurde im Anschluss in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. gefertigt: Trapmann, Pressestelle eingestellt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

