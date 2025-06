Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Skulptur "Hörl Familie" mit Hakenkreuzen beschmiert

Rüsselsheim (ots)

Die Skulpturengruppe "Hörl Familie" am Rugbyring, Ecke "Am Brückweg", wurde in der Zeit zwischen dem 1. und 3. Juni von Unbekannten mit drei, jeweils etwa 40 x 40 cm großen Hakenkreuzen in schwarzer Farbe besprüht. Anwohner bemerkten die Tat und verständigten anschließend die Stadt Rüsselsheim.

Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen übernommen. Der polizeiliche Staatsschutz ist mit dem Fall betraut. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

