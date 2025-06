Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Sprengung einer Handgranate

Viernheim (ots)

Am Dienstag (03.06.), kurz vor 15.00 Uhr, wurde von einem Mann bei Arbeiten an einem Feldweg, im Bereich des Kreisverkehrs in der Wormser Straße, eine etwa 25 cm große, vermutlich aus dem 2. Weltkrieg stammende Handgranate aufgefunden. Weil die Granate vor Ort gesprengt werden musste, war es erforderlich den Fundort in einem Radius von 100 Metern zu räumen.

Die Granate wurde anschließend ohne besondere Zwischenfälle von Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes direkt am Fundort gesprengt. Sämtliche Maßnahmen waren gegen 18.00 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell