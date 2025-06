Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Polizei codiert 26 Räder bei Fahrradmesse/Infos zur richtigen Diebstahlsicherung

Bild-Infos

Download

Kreis Bergstraße (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße haben am vergangenen Mittwoch (28.5.) zahlreiche Fahrräder mit einem individuellen Code versehen und sie damit unattraktiv für Diebe gemacht. Insgesamt 26 Bürgerinnen und Bürger nutzten das Angebot der Polizei und ließen im Rahmen der vom Landratsamt des Kreises Bergstraße in Heppenheim ausgerichteten Fahrradmesse ihre Räder codieren.

Hierbei wird eine individuelle Buchstaben- und Zahlenkombination in den Rahmen des Rades graviert. Diese Kombination enthält versteckte Informationen zur Besitzerin oder dem Besitzer des Fahrrades. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer auslesen, damit das Rad bei Auffinden eindeutig seinen rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seiner ursprünglichen Besitzerin oder Besitzer zuzuordnen und wieder zurückzubringen.

Die nächsten Fahrradcodierungen im Kreis Bergstraße finden am 13. Juni in Viernheim (wir haben berichtet) und am 28. Juni in Mörlenbach statt. Weitere Termine für Codierungen in ganz Südhessen finden Interessierte unter folgendem Link:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Service-Fahrradcodierung/

Zudem kontrollierten die Ordnungshüter am 22. Mai bei einem einen Kontrolltag in Viernheim, Bensheim und Heppenheim insgesamt 97 Radfahrerinnen und Radfahrer sowie 22 Fahrer von E-Scootern. Hierbei ahndeten sie unter anderem einen Verstoß wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und vereinzelt Verkehrsordnungswidrigkeiten. Weiterhin informierten die Beamtinnen und Beamte in diesem Zusammenhang Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer über die richtige und wirkungsvolle Diebstahlsicherung ihrer Räder und verteilte hierzu umfangreiches Informationsmaterial.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6047704

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell