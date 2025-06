POL-DA: Viernheim: "Fahrraddieben keine Chance geben - Fahrradcodierung/Anmeldung erforderlich

Höchst (ots) - Am Freitag (30.05.), kurz nach 05.00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hassenröther Straße in Hummetroth. Hierbei wurde eine Hausfassade beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 1000 Euro. Ein Lastwagen, der mit Stammholz beladen war, dürfte nach gegenwärtigem Ermittlungsstand für die Schäden ...

mehr