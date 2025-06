Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst-Hummetroth: Hausfassade nach Unfall beschädigt/Zeugen gesucht

Höchst (ots)

Am Freitag (30.05.), kurz nach 05.00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hassenröther Straße in Hummetroth. Hierbei wurde eine Hausfassade beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 1000 Euro.

Ein Lastwagen, der mit Stammholz beladen war, dürfte nach gegenwärtigem Ermittlungsstand für die Schäden verantwortlich sein. Dessen Fahrer hat beim Durchfahren der Hassenröther Straße, aus Höchst kommend in Richtung Hassenroth, sehr wahrscheinlich mit den geladenen Holzstämmen die Hausfassade beschädigt.

Durch einen Zeugen konnte der Holzlaster beim Verlassen des Ortes in Richtung Hassenroth noch gesehen werden, leider konnte der Zeuge aber kein Kennzeichen ablesen. Aufgrund der Fahrtstrecke ist es nicht auszuschließen, dass der Lastwagen im weiteren Verlauf bei Otzberg auf die Bundesstraße 45 aufgefahren ist und von dort weiterfuhr.

Es werden nun Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere wird eine Busfahrerin gesucht, welche kurzzeitig hinter dem Holztransporter gefahren sein soll. Die Beamten der Polizeistation Höchst sind unter der Rufnummer 06163/9410 zu erreichen.

