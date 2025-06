Neckarsteinach (ots) - Am Montag, den 02.06.2025 in der Zeit von 06:50 bis 7:00 Uhr, fuhr ein goldener VW UP vorwärts aus dem Parkplatz in der Hirschhorner Str. 42 in Neckarsteinach. Ein 19-Jähriger Fußgänger lief in diesem Moment auf dem Bürgersteig in Richtung Hirschhorn an dem goldenen VW UP vorbei und wurde mit der vorderen Stoßstange am linken Bein erwischt, sodass der Fußgänger auf die Motorhaube fiel. Der ...

