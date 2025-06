Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Griesheim (ots)

Griesheim: Am Dienstag (03.06.) gegen 12:30 Uhr, kam es in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Griesheim zu einem Verkehrsunfall, mit einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Hierbei touchierte der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten grauen VW Touareg. Durch den Verkehrsunfall wurde die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 6000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Griesheim unter der Telefonnummer +49 6155 8385-0 entgegen.

Berichterstatter: Hübel, PK (PSt. Griesheim)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell