POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Positives Fazit nach Gaststättenkontrollen - Polizei stellt nur wenige Verstöße fest

Ober-Ramstadt (ots) - Am Montag (2.6.), in der Zeit zwischen 07:00 und 15:30 Uhr, ereignete sich in Ober-Ramstadt ein Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich durch die Eingangstür Zugang zu der Wohnung in der Nieder-Ramstädter Straße. Die ungebetenen Besucher erbeuteten hierbei eine Spielekonsole und Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Auffälliges bemerkt haben, ...

mehr