Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Mosebeck. Kurve geschnitten - Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

In einem Kurvenbereich in Mosebeck ereignete sich am Sonntagabend (27.04.2025) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, nach dem ein unbekanntes Fahrzeug flüchtete. Ein 19-Jähriger aus Paderborn war mit seinem VW Polo gegen 18 Uhr auf der Meinberger Straße in Richtung Passadestraße unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein schwarzer Ford Kombi auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 19-Jährige aus und prallte gegen die Schutzplanke. An seinem Polo entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro; er musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Ford fuhr weiter. Am Steuer soll eine männliche Person mit kurzen, dunklen Haaren gesessen haben. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Fahrzeug und Fahrer geben können. Wer Hinweise liefern kann, wählt bitte die Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell