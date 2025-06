Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Kripo ermittelt nach Wohnungseinbruch

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montag (2.6.), in der Zeit zwischen 07:00 und 15:30 Uhr, ereignete sich in Ober-Ramstadt ein Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich durch die Eingangstür Zugang zu der Wohnung in der Nieder-Ramstädter Straße. Die ungebetenen Besucher erbeuteten hierbei eine Spielekonsole und Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu wenden.

