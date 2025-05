Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: BAB 5 /Gräfenhausen: Länderübergreifende Kontrolle auf der Autobahn

Mehrfache Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt

BAB%/Gräfenhausen (ots)

Einsatzkräfte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Mittwochabend (14.5.) Verkehrskontrollen auf der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen Ost und West durch. Schwerpunkt des Einsatzes, der im Rahmen der Sicherheitskooperation der Länder stattfand, war die Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs. Unterstützung erhielten die Polizeikräfte von Kolleginnen und Kollegen der Polizeipräsidien Unterfranken, Mainz, Mannheim und Karlsruhe sowie aus Frankfurt, Westhessen und Südosthessen.

Am Abend wurden zwischen 19.00 und 2.00 Uhr insgesamt 42 Fahrzeuge angehalten und sie sowie deren Fahrerinnen und Fahrer von den Ordnungshütern überprüft.

Lediglich bei 13 Fahrzeugen gab es keinerlei Beanstandung, was zeigt, wie wichtig solche groß angelegten Kontrollen sind.

Bei 15 Fahrern stellten die Beamten Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten fest. Besonders ein indischer Fahrer stach heraus, da er mehrfach in in den vergangenen 57 Tagen die Vorgaben nicht eingehalten hatte. Neben einer Sicherheitsleistung in Höhe von 655 Euro erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Da diese Art des Verstoßes immer noch einen Großteil der Beanstandungen ausmacht, ist es für die Polizei von großer Bedeutung, auch die Fahrer selbst zu sensibilisieren. Denn nur wenn sie ausgeruht auf den Straßen unterwegs sind, stellen sie für sich selbst, als auch für andere Verkehrsteilnehmer keine Gefahr dar.

Ein weiteres Augenmerk legten die Einsatzkräfte auf die richtige Sicherung der Ladung. Bei acht Fahrzeugen wurde die Ladungssicherung beanstandet. Ein litauisches Gespann, das unter anderem mit Saatgut beladen war, konnte die Kontrollörtlichkeit erst nach zwei Stunden gegen 22.30 Uhr und Behebung der beanstandeten Mängel verlassen.

Ebenfalls nachsichern musste ein Lastwagen aus Deutschland, der um 22 Uhr gestoppt wurde. Der Fahrer hatte unter anderem Gefahrgut geladen, dieses aber nicht genügend gesichert. Auch ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Seine Fahrt komplette abbrechen musste hingegen ein tschechischer Autotransporter, der kurz vor Mitternacht von den Beamten auf die Rastanlage rausgezogen wurde und insgesamt acht Fahrzeuge geladen hatte. Bei seinem Lkw war die zulässige Höhe und Länge überschritten,zudem war die Ladungssicherung unzureichend. Da die Mängel vor Ort nicht behoben werden konnten, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Im Laufe des Abends konnten darüber hinaus noch weitere Verstöße wegen kleinerer technischer Mängel, fehlender Warntafeln oder Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden.

