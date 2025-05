POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt"-Straßenverkehr kontrolliert/Zahlreiche Insassen nicht angeschnallt und mit Handy am Steuer

Riedstadt (ots) - Am Mittwoch (14.05.), in der Zeit zwischen 11.20 und 13.00 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen "Am Alten Bahnhof" getrieben und sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus verschafft. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem ...

mehr