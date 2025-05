POL-DA: Darmstadt: Berauscht am Steuer und Haschischbesitz/24-Jähriger muss sich strafrechtlich verantworten

Darmstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag (13.05) auf Mittwoch (14.05.) ist es im Zeitraum von 16:00 bis 07:00 Uhr in der Straße "Am Herrnacker" in Darmstadt in Höhe der Hausnummer 15 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein am Straßenrand abgeparktes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der bisher noch unbekannte Verursacher ohne seinen ...

