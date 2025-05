Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 31-jährige Frau in der Innenstadt belästigt

Vorläufige Festnahme eines 17-Jährigen

Darmstadt (ots)

Am Mittwochabend (14.5.), gegen 22 Uhr, sprach nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 31-jährige Frau in der Wilhelminenstraße eine Gruppe Jugendlicher an, um den Eingang zu einem nahegelegenen Parkhaus zu finden. Der 17-jährige Tatverdächtige, welcher Teil der Gruppe war, soll im Anschluss die Frau in Richtung des Parkhauses verfolgt und sie daraufhin unsittlich berührt haben. Nach der Tat flüchtete er in Richtung des Luisenplatzes. Die sofort hinzugezogenen Streifen des 1. Polizeireviers identifizierten die Gruppe Jugendlicher und führten eine Personenkontrolle durch. Der 17-Jährige war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort, jedoch bekam er mit, dass die Polizei auf der Suche nach ihm ist. Der hohe Fahndungsdruck sorgte dafür, dass er sich kurze Zeit später selbst beim 1. Polizeirevier stellte.

Er wurde vorläufig festgenommen und anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell