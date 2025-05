POL-DA: Otzberg-Lengfeld: Polizei lädt zur Fahrradcodierung beim Rathaus ein

Darmstadt (ots) - Am Mittwochabend (14.5.), gegen 22 Uhr, sprach nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 31-jährige Frau in der Wilhelminenstraße eine Gruppe Jugendlicher an, um den Eingang zu einem nahegelegenen Parkhaus zu finden. Der 17-jährige Tatverdächtige, welcher Teil der Gruppe war, soll im Anschluss die ...

mehr