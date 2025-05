POL-PDNR: PKW Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Roth (ots) - Am Montag, 26.05.2025, kam es in der Zeit von 00.20 Uhr bis 05.30 Uhr, in Roth, Kölner Straße, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem gelben Transporter beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um rote Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen. Das betreffende Fahrzeug war auf dem Gelände einer Tankstelle abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank ...

