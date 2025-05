Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes

Altenkirchen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, dem 26.05.2025 in Altenkirchen, Siegener Straße. Der Fahrer eines grauen Pkw Audi parkte sein Fahrzeug gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes, direkt gegenüber der dortigen Bäckerei, vorwärts ein. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer die Beifahrerseite des Pkw Audi gestreift hatte, wodurch das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sollte es Zeugen geben, die den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

