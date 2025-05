Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Bereits in der Zeit von Mittwoch, 21.05.2025, 07.30 Uhr, bis Donnerstag, 22.05.2025, 14.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße In den Gärten einen Zaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell