Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Flucht gelungen, Täter trotzdem ermittelt

Bingen (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt am 04.04.25 gegen 16:10 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen auf der L417 zwischen Bingen-Sponsheim und Bingen-Dietersheim auf einen Motorroller aufmerksam, an welchem keine Außenspiegel montiert waren und auch kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer sollte mitsamt seiner Sozia daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, ignorierte jedoch in der Folge jegliche Anhaltesignale in Form der Leuchtschrift, des Blaulichts sowie auch der Ansprache über Außenlautsprecher. Die Verfolgung führte sodann über einen Wirtschaftsweg bis an die K9 zwischen Bingen und Münster-Sarmsheim wo ein entsprechender Verkehrspoller aufgestellt ist, der eine Durchfahrt für die verfolgende Streife unmöglich machte. Kurz darauf setzte der Fahrer die Sozia ab und flüchtete alleine weiter. Da der Fahrer der Polizei kein unbekannter mehr ist, konnte dieser im Rahmen der Verfolgung bereits identifiziert werden. Die durch die Streife ergriffene Sozia bestätigte den Tatverdacht gegen den 16-jährigen Fahrer, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dieser konnte zwar im Rahmen der nachfolgenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden, bei den weiteren Ermittlungen wurde jedoch eine Tat aus dem Jahr 2024 recherchiert, bei dem der nun verfolgte Motorroller bei einer Probefahrt unterschlagen wurde. Der Fahrer wird sich mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Rollerdiebstahls konfrontiert sehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell