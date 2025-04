POL-PIBIN: Fahrt unter Drogen

Bingen (ots) - Am 02.04.2025 wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Bingen innerhalb des Nachmittags zwei Fahrzeuge festgestellt, welche über keinen aktuellen Versicherungsschutz verfügten. Gegen 15:30 Uhr konnte in der Drususstraße in Bingen am Rhein ein E-Scooter festgestellt werden, der ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht hatte. Der Fahrer konnte keine, aus dem Jahr 2025, bestehende ...

mehr