POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2504006

Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 1. April 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 13 und 19:45 Uhr in zwei gegenüberliegende Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Sohlstättenstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt, durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Zwischen Montag, 31. März 2025, gegen 17 Uhr, und Dienstag, 1. April 2025, gegen 1 Uhr, hebelten unbekannte Täterinnen oder Täter die Eingangstüren zweier Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Straße auf. Sie durchwühlten die Wohnungen und entwendeten einen goldenen Ring.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

