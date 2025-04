Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad und Pedelec entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - 2504005

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 1. April 2025, entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter ein Motorrad der Marke KTM Super Duke sowie ein Pedelec der Marke KTM aus einem Vorgarten in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Nutzer einer schwarz-orangenen KTM 1390 Super Duke R hatte sein Motorrad gegen 21 Uhr im Vorgarten seines Einfamilienhauses neben einem Pedelec der Marke KTM abgestellt. Das Motorrad war mittels eines Lenkradschlosses, das Pedelec mittels eines integrierten Radschlosses sowie eines zusätzlich angebrachten Gliederschlosses gesichert.

Am frühen Dienstagmorgen, 1. April 2025, gegen 4:30 Uhr, stellte ein Bewohner des Hauses den Diebstahl beider Fahrzeuge fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten führten Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durch, die bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Entsprechende Verfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet und die Fahrzeuge zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Der Zeitwert der erst wenige Monate alten KTM 1390 Super Duke R wird auf circa 22.000 Euro geschätzt. Das Pedelec wird auf einen geringen vierstelligen Betrag beziffert.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

