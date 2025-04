POL-PIBIN: Falsche Personalienangabe wegen nicht vorhandener Fahrerlaubnis

Bingen (ots) - Eine besorgte Anwohnerin der Kurmainzstraße in Bingen Dromersheim wendet sich Anfang des Monats März hilfesuchend an die Polizei in Bingen und gibt an, vermehrt festgestellt zu haben, dass die Kurmainzstraße einer Art Rennstrecke gleicht. Die dort vorgeschriebenen 30 km/h würden die dort lang ...

mehr