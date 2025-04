Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung in der Kurmainzstraße Bingen-Dromersheim -Reaktion auf Bürgerbeschwerde-

Bingen (ots)

Eine besorgte Anwohnerin der Kurmainzstraße in Bingen Dromersheim wendet sich Anfang des Monats März hilfesuchend an die Polizei in Bingen und gibt an, vermehrt festgestellt zu haben, dass die Kurmainzstraße einer Art Rennstrecke gleicht. Die dort vorgeschriebenen 30 km/h würden die dort lang fahrenden Verkehrsteilnehmer nicht interessieren, weshalb diese mit überhöhter Geschwindigkeit durchfahren. Die Polizei Bingen führte aufgrund der Beschwerde in unregelmäßigen Abständen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten Verkehrsüberwachungen durch. Dabei konnten die durch die Anwohnerin festgestellten Beobachtungen nicht bestätigt werden. Die Kurmainzstraße wird aber immer mal wieder Örtlichkeit von Verkehrsüberwachungen sein.

