Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrolle stößt auf wenig Gegenliebe

Bingen - Gensingen (ots)

Am 01.04.25 gegen 07:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen an der L416 zwischen Gensingen und Horrweiler einen 26-jährigen Fahrer eines E-Scooters, da an selbigem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass entgegen des ersten Verdachts ein Versicherungsschutz besteht und das Kennzeichen samt Halterung zuvor abgefallen ist. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum, was ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte. Dem Fahrer wurde der Konsum von Cannabis nachgewiesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Die nun für den Fahrer negativ verlaufende Kontrolle nahm dieser zum Anlass seinen Unmut kund zu tun und die kontrollierende Streife während der Verbringung dauerhaft zu beleidigen und bedrohen. Zudem forderte er die Streife mehrfach zum Faustkampf auf. Im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme beruhigte sich der 26-jährige soweit, dass er entlassen werden konnte. Er wird sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten verantworten müssen.

